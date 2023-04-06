Atilla Karaoğlan Beşiktaş-Giresunspor maçını yönetecek.
Haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
20.30 Konyaspor-Fraport Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Sivasspor- Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen