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Spor

Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

12:28 . 6/04/2023 Thursday
AA
Atilla Karaoğlan Beşiktaş-Giresunspor maçını yönetecek.

Atilla Karaoğlan Beşiktaş-Giresunspor maçını yönetecek.

Haftanın hakemleri belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:


Yarın

20.30 Konyaspor-Fraport Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu


8 Nisan Cumartesi

16.00 Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz


20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker


9 Nisan Pazar

16.00 Sivasspor- Başakşehir: Arda Kardeşler


20.30 Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan


10 Nisan Pazartesi

16.00 Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük


20.30 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
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