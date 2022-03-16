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Hagi ve Popescu Galatasaray - Barcelona maçı için İstanbul'a geliyor

Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını izlemek için İstanbul'a geliyor. 2017-2020 arasında FC Barcelona'nın sponsoru olan, 2016'dan beri de Galatasaray'ın sponsorluğunu sürdüren Nef'in daveti ile Hagi ve Popescu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geliyor.

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Haber Merkezi DHA
Hagi ve Popescu Galatasaray - Barcelona maçı için İstanbula geliyor
Hagi ve Popescu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray, efsanelerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Nef'in özel davetlisi olarak İstanbul'a gelecek Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte takip edecek.

Bugüne kadar hem Barcelona'nın hem de Galatasaray'ın formasını giyen ve sarı-kırmızılıların Avrupa'da kazandığı en büyük başarılarda büyük payı bulunan ikili, bu çok önemli mücadeleyi Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda seyretmiş olacak.

"Biz spora sadece sponsor olmadık; Kalbimizi, yüreğimizi, ve heyecanımızı koymaya çabalıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Hagi ve Popescu'nun Galatasaray taraftarı için çok önemli iki efsane isim olduğunu ifade ederken, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum. 'Nef Stadyumu, içinde Ali Sami Yen ruhu' derken de amacımız bu ruhu daha da canlandırmak. Biz spora sadece sponsor olmadık; kalbimizi, yüreğimizi ve heyecanımızı koymaya çabalıyoruz" dedi.

Maç öncesi iki efsane oyuncuya Galatasaray - Barcelona maçında Nef ile birlikte aynı heyecanı paylaştıkları için birer teşekkür plaketi takdim edilecek.

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