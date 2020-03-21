SERİE A

Hakan Çalhanoğlu takımın koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da bulunduğunu belirtirken, takımda kimsenin koronavirüse yakalanmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic

Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs salgını ortaya çıkınca iki hafta önce Almanya'ya geldim" diyen Çalhanoğlu, İtalya'da durumların çok kötü olduğunu söyledi.

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu Almanya'da sokağa çıkma yasağının başlayacağını belirtirken, "İnsanlar burada şimdilik dışarı çıkıyor ama dükkanlar kapalı. Polisler de dükkanları kontrol ediyor. Maalesef herkes kurallara uymuyor. Ben de ilk başta ciddiye almıyordum bu salgını ancak insan haberleri gördükçe korkmaya başlıyor" dedi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

"Takımdan kimse virüse yakalanmadı"

Takımda kimsenin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığını açıklayan Çalhanoğlu, şöyle konuştu;

  • "İtalya'ya normalde pazartesi dönmem gerekiyordu ama kulüpten mesaj geldi. Her hafta uzuyor. Takım arkadaşlarımdan ülkesine giden de oldu kalanlar da oldu. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bizde televizyonlardan takip ediyoruz. Kulüp bu konuyu ciddiye almamızı istiyor. Bizim takımdan kimse bu virüse yakalanmadı."

"Kendimi hazır tutuyorum"

"Fiziksel olarak bir kaybım yok" diyen Hakan Çalhanoğlu "Kulüp bize çalışma programı gönderdi. Ben de bunları tek başıma yapıyorum futbol okulunda. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ertelenmesine üzüldü ama bir yandan da iyi oldu"


Son olarak EURO 2020'nin ertelenmesi kararını değerlendiren orta saha oyuncusu, "Takımımızda çok sakat vardı Ertelenmesine üzüldük bu sene oynanmasını isterdik ama bir yandan da iyi oldu. Sakat arkadaşlarımız turnuvada yer alabilecek. Çünkü onların da çok emeği var" şeklinde konuştu.

Juventus bütün takımın koronavirüs testlerini açıkladı
Juventus bütün takımın koronavirüs testlerini açıkladı

İtalya'da koronavirüs paniği gün geçtikçe artarken, Juventus Kulübü'de oyuncuların hepsine yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını açıkladı. İtalyan ekibinde daha önceden Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmiş ve takım karantinaya alınmıştı.Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Matuidi ve Rugani dışında hiçbir oyuncusunda koronavirüse rastlanmadı. Yani milli oyuncumuz Merih Demiral'ın test sonuçları negatif çıktı.Yıldız oyuncunun Roma ile oynanan maçta çapraz bağları kopmuş ve sezonu kapatmıştı.Merih Demiral&#39;dan EURO2021 paylaşımı 💪 https://t.co/ID5kvXHsKu&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 17, 2020

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