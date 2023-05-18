Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter adını finale yazdırırken, Hakan Çalhanoğlu da tarihe geçmeye yaklaştı. Milli futbolcumuz 10 Haziran'da İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile kupayı kazanması durumunda Zenit ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Fatih Tekke'nin ardından yabancı bir takımla kupa kazanan ikinci Türk futbolcu olacak.





Inter ile bu sezon başarılı bir performans gösteren Hakan takımının Milan'ı 2-0 yendiği yarı final ilk maçında iyi futbolunu Edin Dzeko'nun attığı golün pasını vererek süslemişti. Rövanşta da 90 dakika oynayan milli futbolcu galibiyet golünü atan Lautaro Martinez'in ardından Inter'in en etkili ikinci oyuncusu oldu. Maçta 45 pasın 40'ını doğru kullanan, yüzde 89 pas isabeti yakalayan Hakan 2 kilit pasın yanı sıra 2 de başarılı çalıma imza attı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazandı.





29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Inter'de oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol ve 2 asist üretti. Hakan 4 Ekim'de İtalya'da Barcelona'yı 1-0 yendikleri maçta Inter'in tek golünü atmıştı.













"Evime geliyorum"





Milan'ı eledikleri maçtan sonra konuşan Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu. "2 ay önce bunun için 'bir rüya' diyordum. Simdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız. Orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'nde bu zafere ihtiyaçları olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Bugün rahatım ve mutluyum. Rakibimizi göreceğiz" dedi.





Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından Inter formalı elinde Türk bayrağı ve fonda Galata Kulesi bulunan bir görsel de paylaşarak, "Evime geliyorum" yazdı.













Avrupa'da final oynayan Türkler





Yıldıray Baştürk

Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu oldu ve Bayer Leverkusen formasıyla 2002 finalinde Real Madrid'e karşı boy gösterdi. İspanyol devi söz konusu maçı 2-1 kazandı.





Arda Turan

Atletico Madrid'de 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Arda'nın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı.





Hamit Altıntop

Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı forma giyerken, mücadeleyi İtalyan ekibi 2-0 kazandı.





Nuri Şahin

2012-13 sezonunda kiralık olarak döndüğü Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı mücadele etti. 2-1 kaybettikleri finalde sonradan oyuna dahil oldu.





Fatih Tekke

Avrupa'da Türk olmayan bir takımla kupa kazanan ilk ve tek Türk futbolcu unvanını taşıyor. Fatih Tekke, Rus ekibi Zenit'in 2-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalindeki Rangers maçında 90 dakika sahada kaldı.





Can Bartu

Bir Avrupa ekibiyle Avrupa kupalarında final oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Can Bartu, Fiorentina forması giydiği dönemde Kupa Galipleri Kupasının 1962'deki finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. 'Sinyor' lakaplı Bartu'nun 90 dakika oynadığı maç 1-1 sona erdi ve statü gereği ikinci maç oynandı. Can Bartu'nun oynamadığı ikinci maçı 3-0 kazanan A.Madrid kupaya uzandı.





Özcan Arkoç

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da görev alan kaleci Özcan Arkoç, Hamburg'da forma giyerken Kupa Galipleri Kupası finalinde boy gösterdi. Hamburg, 1968'deki finalde Milan ile kozlarını paylaştı. Özcan Arkoç, Kurt Hamrin'in 2 golüne engel olamadı ve final 2-0 sona erdi.















