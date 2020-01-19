Hakan Çalhanoğlu: Zlatan'ın Tükçe bilmesi beni şaşırttı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın ve A Milli Takım’ın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, takıma yeni transfer olan İsveçli dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic hakkında Alman Bild Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, "Zlatan’ın çok fazla Türk arkadaşı olduğunu öğrendim. Türklerin sıcakkanlı olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini söyledi. Türkçe birkaç kelime söyleyerek de beni şaşırttı. Hatta Türkçe şarkılar dinlemeyi de sevdiğini söyledi. Benimle ve ülkemle ilgilenmesi beni mutlu etti" diye konuştu.

"Onun gelmesiyle Milan daha da çekici hale geldi"

Ibrahimovic’in Milan’da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren milli yıldız, Zlatan’dan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları söyledi: