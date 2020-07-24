Hakan Çalhanoğlu'ndan Atalanta maçında harika gol

Serie A'nın 36. haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 14. dakikada serbest vuruştan attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Milan'ın 12. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, uzak bir mesafe olmasına rağmen kaleye şut çekmeyi denedi. Uzak köşeye olağanüstü bir vuruş yapan milli futbolcumuz takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Milan formasıyla 100. maçına çıkan #HakanÇalhanoğlu, 14. dakikada attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Tem, 2020, 2:07ös PDT )

İşte o gol