SERİE A

Hakan Çalhanoğlu'dan Atalanta maçında harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Atalanta maçında harika gol

Serie A'nın 36. haftasında Milan sahasında Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Hakan Çalhanoğlu'nun attığı muhteşem frikik golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Serie A'nın 36. haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 14. dakikada serbest vuruştan attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Milan'ın 12. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, uzak bir mesafe olmasına rağmen kaleye şut çekmeyi denedi. Uzak köşeye olağanüstü bir vuruş yapan milli futbolcumuz takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.

İşte o gol

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