Hakan Keleş Galatasaray'dan istedikleri oyuncuyu açıkladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri oyuncuyu açıkladı. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Net pozisyonlar vermedik"
"Galatasaray oyunun geneline hakimdi ama savunma olarak iyi şeyler yaptık. Net pozisyonlar vermedik. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Mütevazı bir kadroyla, az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz."
- "Ömer'i istiyoruz"
- "Ömer Bayram'ı istiyoruz. O da bizi isterse kadromuza katmak istiyoruz"