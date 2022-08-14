Spor Hakan Keleş Galatasaraydan istedikleri oyuncuyu açıkladı
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Hakan Keleş Galatasaray'dan istedikleri oyuncuyu açıkladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri oyuncuyu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Keleş Galatasaraydan istedikleri oyuncuyu açıkladı
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri oyuncuyu açıkladı. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Net pozisyonlar vermedik"

"Galatasaray oyunun geneline hakimdi ama savunma olarak iyi şeyler yaptık. Net pozisyonlar vermedik. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Mütevazı bir kadroyla, az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz."

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