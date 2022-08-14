Hakan Keleş Galatasaray'dan istedikleri oyuncuyu açıkladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri oyuncuyu açıkladı. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Net pozisyonlar vermedik"

"Galatasaray oyunun geneline hakimdi ama savunma olarak iyi şeyler yaptık. Net pozisyonlar vermedik. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Mütevazı bir kadroyla, az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz."

"Ömer'i istiyoruz"

"Ömer Bayram'ı istiyoruz. O da bizi isterse kadromuza katmak istiyoruz"

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