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Hakan Keleş: Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek.' dedi.

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Haber Merkezi AA
Hakan Keleş: Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek
Nuri Şahin ve Hakan Keleş

Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Maçın genelinde iyi oynadıklarını belirten Keleş, bunca takımın kamp yapmaya geldiği Antalya'da zeminin kötü olmasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

''Önemli olan puanla dönmekti''

  • Kazanılamayan karşılaşmalarda kaybetmemenin de önemli olduğuna işaret eden Keleş, "Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ligi tamamlarız." dedi.

Keleş, önlerindeki Adana Demirspor maçına iyi hazırlanacaklarını vurguladı.

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