Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Kazanacak gücümüz var

"Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bugün Mete Hoca'nın takdir haklarını çok kötü buldum. Hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz çok pozisyona girdik, değerlendirmemiz gerekiyordu. Vakit geçirmelerine müsaade etti. Üzgünüz. Ama biz haftalardır bu sorunları yaşıyoruz hakemler hakkında. Beşiktaş maçında Aboubakar'ın dirseğini görmediler. Ankaragücü maçında elle gol attılar, vermediler. Geçen hafta penaltıya çağırdı, penaltıyı vermediler. Çok fazla hakemler hakkında yorum yapmıyoruz ama burada bir emek sarf ediliyor. Bunun karşılığını görmek istiyoruz. Oyuncularıma üzülüyorum, bu kadar çaba sarf ediyorlar. Önümüzde daha kazanacağımız çok maç var. İnşallah onları kazanıp her şeye rağmen bu ligde kalmaya çalışacağız."