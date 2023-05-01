Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Kazanacak gücümüz var

Hakan Keleş
Süper Lig'in 32.haftasnda Giresunspor deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş yayıncı kuruluşa konuştu.
''Mete Hoca'nın takdir haklarını çok kötü buldum''
"Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bugün Mete Hoca'nın takdir haklarını çok kötü buldum. Hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz çok pozisyona girdik, değerlendirmemiz gerekiyordu. Vakit geçirmelerine müsaade etti. Üzgünüz. Ama biz haftalardır bu sorunları yaşıyoruz hakemler hakkında. Beşiktaş maçında Aboubakar'ın dirseğini görmediler. Ankaragücü maçında elle gol attılar, vermediler. Geçen hafta penaltıya çağırdı, penaltıyı vermediler. Çok fazla hakemler hakkında yorum yapmıyoruz ama burada bir emek sarf ediliyor. Bunun karşılığını görmek istiyoruz. Oyuncularıma üzülüyorum, bu kadar çaba sarf ediyorlar. Önümüzde daha kazanacağımız çok maç var. İnşallah onları kazanıp her şeye rağmen bu ligde kalmaya çalışacağız."
''Kazanacak gücümüz var''
"Bu saatten sonra rakip fark etmiyor. Bu maç da stresli ve gergin bir maçtı. Biz artık kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız. Kazanacak gücümüz var. Bugün oyun olarak gösterdik. Ama bazı faktörler de bize etken oluyor. Çok iyi oynadığımız oyunları da kaybediyoruz diyebilirim."