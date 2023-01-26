Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı yorumu: Senaryosu farklı olacak

Keleş, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, üst üste deplasmanda oynadıkları iki karşılaşmadan istedikleri puanları alamadıklarını söyledi.

Önlerinde Galatasaray maçı olduğunu anımsatan Keleş, bu karşılaşmayı dolu tribünler önünde seyirci desteğiyle oynayacaklarını kaydetti.

Keleş, üç önemli oyuncu Perez, Campuzano ve Mejia'nın bu maçta forma giyemeyeceğini ifade ederek, "Ama onların yerine oynatacağımız oyuncular var. Ligin en formda takımına karşı oynayacağız ama iç sahada biz de iyi oynuyoruz. Seyircimizin desteğiyle galip gelmeye çalışacağız. Ben de 100'üncü maçıma çıkacağım, taraftara galibiyet hediye etmek istiyorum." diye konuştu.

''Transfer yapmak mümkün değil''

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmalarının mümkün görünmediğine işaret eden Keleş, "Önümüzü görmek adına bu maçlardan alacağımız puanlar bizim için iyi olacak. Her maç bundan sonra zor, uzun bir maraton, inşallah bu maçtan güzel bir galibiyetle ayrılırsak bizim için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu maçın senaryosu farklı olacak"

Hakan Keleş, büyük takımlara karşı oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maçın kendine göre ayrı bir özelliği var, bu maçın senaryosu farklı olacak, kazanmak isteyeceğiz ama eksiklerimiz var, bizim için bir oyuncu bile önemli ama üç oyuncumuz yok. İnşallah yerine gelen oyuncularımız onların yokluğunu aratmayacak, onlara da bir şans geldi. Zor maç olacak ama inşallah zorun üstesinden geleceğiz."

Bir basın mensubunun, futbolcular Borja Sainz ve Serginho ile ilgili transfer iddiaları ve talep gelmesi halinde gönderilmelerine sıcak bakıp bakmayacağı sorusuna Keleş, "Transfer tahtası kapalı bir kulüpten oyuncu göndermek zor ama burada kulübün şartları da çok önemli. Her oyuncunun bir değeri var, değerini bulursa kulübümüz ona karar verir. Devre arası zaten transfer yapmak zor, biz böyle gideceğiz gibi görünüyor. Oyuncularımızı da elimizde tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

Transferin sadece kendilerinin karar verdiği bir durum olmadığının altını çizen Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen oyuncular da gitmek istiyor, talipleri var, daha farklı yerlerde oynamak istiyorlar, onları tutmak zor. Burada memnun olmayan oyuncuyu kalmaktansa göndermek... Kulüp menfaatleri bizim için önemli. Bahsedilen oyuncuların özellikle performansları yüksek, talip gelmesi de normal ama dediğim gibi hepsinin de bir değeri var, değerini bulursa, kulübün de menfaatleri söz konusu olursa problem yok."







