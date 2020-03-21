Hakem Deniz Ayekin'in babası konuştu: Oğlum sapasağlam

Bundesliga’da düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin’in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.

"Sağlığı gayet iyi"

Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, “Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.