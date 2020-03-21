BUNDESLİGA

Hakem Deniz Ayekin'in babası konuştu: Oğlum sapasağlam

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin’in babası, oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Deniz Aytekin, 2008 yılından beri Bundesliga'da maç yönetiyor.

Deniz Aytekin, 2008 yılından beri Bundesliga'da maç yönetiyor.

Bundesliga’da düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin’in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.

"Sağlığı gayet iyi"


Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, “Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

Deniz Aytekin'in babası Ali Aytekin
Deniz Aytekin'in babası Ali Aytekin

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