Hakem Gelişim Sistemi (HAGESİS) nedir ve ne zaman kullanılacak?

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi yeni sezonda devreye girecek. Süper Amatör liglerden itibaren Türkiye çapındaki 1880 hakemin cep telefonlarına yüklenecek bir aplikasyon olan HAGESiS'in (hakem gelişim sistemi) hakemlerin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaşam tarzı ve sosyo-psikolojik takibini sağlayacak. Takımların özelliklerinin hakeme bildirileceği bu sistemde Hakem, atandığı maça göre idman bile yapacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bu konuda verdiği bilgilerin ana başlıkları şöyle:
Hakemler taktiksel olarak da hazırlanacak
Hakemin görevli olduğu maçta yer alan takımlara ait bilgiler ve görüntüler, otomatik olarak hakemlere gönderilecek. Takımların atak şekilleri, duran toplardaki davranışları, attıkları ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakın oyuncuları, kazandıkları penaltılar gibi bilgiler hakemlere müsabaka öncesi gönderilecek. Böylelikle hakemler yönetecekleri müsabakaya 'taktiksel olarak' hazırlanacak.
Hakemlere yakın takip
Hakemler haftalık yemek menüsü seçecekler. Yapılan ölçümlerde beden yağ oranları hangi sınıfa giriyor ise HAGESiS düzenli olarak o kategoriye yüklenmiş olan beslenme planlarını ve haftalık menüleri her pazar hakemin aplikasyonuna gönderilecek. Hakemler bu menülerden birini seçecek ve hafta boyu bu şekilde beslenecek. Hakemlerin hangi sıcaklıkta antrenman yaptığını, çalışma saati uzunluğunu, kalp atım sayısı değişikliklerini otomatik olarak sisteme yükleyecek. Bu sayede hakemlerin hastalıklara yakalanma riski düşürülecek.
- HAGESiS, meteoroloji raporu doğrultusundan 'soğuk ve rüzgarlı hava' tespiti yaparsa, hakeme 'Antrenmanda bere giy' uyarısı yapacak.
📌Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp: "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız." (🖇DHA)https://t.co/pUX6fs8UWx
📌Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp: "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız." (🖇DHA)https://t.co/pUX6fs8UWx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 27, 2020
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