SÜPER LİG

Hakem konuşmak istemiyoruz: Başkan Ağaoğlu, ligin genel durumunu değerlendirirken endişesini dile getirdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kalan 7 haftada ve Türkiye Kupası’nda iddialı olduklarını belirterek, “Maçların sahada oynanıp, sahada bitmesini istiyoruz. Bu nedenle futbolun dışında hiçbir konunun gündeme gelmesini istemiyoruz ve özellikle hakemlerin maçların önüne geçmemesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Koronavirüs salgını sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de, Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini koruyan Trabzonspor’da yüzler gülerken, başkan Ahmet Ağaoğlu, lige dönüşlerinin bıraktıkları yerden başladığını belirtti. Takımda aile ortamı olduğunu, bunun da performanslarını etkilediğini belirten başkanı Ahmet Ağaoğlu, “İnançlı ve görev sorumluğunu üst düzeyde tutan bir kadromuz var. Aile ortamı içinde devam eden birlikteliğimizde herkesin aksine daha hazır bir şekilde lige döndük. Önümüzde şimdi Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı var. Şimdilik ligi bir kenara bıraktık ve kupaya odaklandık. Fenerbahçe maçını kazasız geçerek kupada da finale kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SAHADA OYNANMALI

Teknik heyet ve futbolcuların lige verilen arada büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bende futbolcu arkadaşlarımla birlikte 50 gündür tesislerdeydim. Gösterdikleri üstün gayret ve özveriden dolayı kendilerine teşekkür ederim. İstediğimiz ve beklediğimiz galibiyetle lige yeniden giriş yaptık. Bundan sonra artık her maçı tek tek düşünüp, kalan 7 haftayı başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Trabzonspor camiası olarak her zaman maçların sahada oynanıp, sahada bitmesini isteriz. Bu nedenle yeni bir periyot olarak görünen ligin kalanında ve kupada hakemlerin ön plana çıkmasını ve konuşulmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Sosa’da belirsizlik sürüyor

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Trabzonspor kaptanı Jose Sosa’nın yarın akşam Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Alt adele grubunda meydana gelen ağrıları nedeniyle salonda çalışan Arjantanli futbolcunun durumunun bugün kesinlik kazanacağı, fakat Fenerbahçi maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor’da gündem derbi

  • Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sezona verilen aradan sonra lige galibiyetle başlayan bordo-mavililer, aynı başarıyı kupada 2-1’in rövanşında da gösterip finale adını yazıdrmak istiyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku: Sezonu kapattı
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku: Sezonu kapattı

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray’da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Mücadelenin 14. dakikasında Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edemedi. Kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muslera’nın yerine oyuna 24. dakikada Okan Kocuk dahil oldu.Uruguaylı kaleci gözyaşları ile ambulansa binerken, sahadaki oyuncuların ve Fatih Terim’in üzgün halleri dikkat çekti. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan Selçuk İnan, hakemden izin alarak Muslera’nın yanına giderek moral vermeye çalıştı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.Bu arada geçtiğimiz sezon Galatasaraylı oyuncu Emre Akbaba’nın da 32. haftada deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağında 3 kırık meydana gelmişti.Galeri: Muslera'nın sakatlığı Rizespor maçına damga vurdu

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