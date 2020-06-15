Hakem konuşmak istemiyoruz: Başkan Ağaoğlu, ligin genel durumunu değerlendirirken endişesini dile getirdi

Koronavirüs salgını sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de, Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini koruyan Trabzonspor’da yüzler gülerken, başkan Ahmet Ağaoğlu, lige dönüşlerinin bıraktıkları yerden başladığını belirtti. Takımda aile ortamı olduğunu, bunun da performanslarını etkilediğini belirten başkanı Ahmet Ağaoğlu, “İnançlı ve görev sorumluğunu üst düzeyde tutan bir kadromuz var. Aile ortamı içinde devam eden birlikteliğimizde herkesin aksine daha hazır bir şekilde lige döndük. Önümüzde şimdi Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı var. Şimdilik ligi bir kenara bıraktık ve kupaya odaklandık. Fenerbahçe maçını kazasız geçerek kupada da finale kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇLAR SAHADA OYNANMALI

Teknik heyet ve futbolcuların lige verilen arada büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bende futbolcu arkadaşlarımla birlikte 50 gündür tesislerdeydim. Gösterdikleri üstün gayret ve özveriden dolayı kendilerine teşekkür ederim. İstediğimiz ve beklediğimiz galibiyetle lige yeniden giriş yaptık. Bundan sonra artık her maçı tek tek düşünüp, kalan 7 haftayı başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Trabzonspor camiası olarak her zaman maçların sahada oynanıp, sahada bitmesini isteriz. Bu nedenle yeni bir periyot olarak görünen ligin kalanında ve kupada hakemlerin ön plana çıkmasını ve konuşulmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Sosa’da belirsizlik sürüyor

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Trabzonspor kaptanı Jose Sosa’nın yarın akşam Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Alt adele grubunda meydana gelen ağrıları nedeniyle salonda çalışan Arjantanli futbolcunun durumunun bugün kesinlik kazanacağı, fakat Fenerbahçi maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor’da gündem derbi

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sezona verilen aradan sonra lige galibiyetle başlayan bordo-mavililer, aynı başarıyı kupada 2-1’in rövanşında da gösterip finale adını yazıdrmak istiyor.