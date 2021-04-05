Hakemler açıklandı: Halil Umut Meler'e maç yok

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Emekli amirallerin darbe imalı bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı canlı yayında yargılayacağız

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef almasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldığı bir yayında, AK Parti iktidarına tehditler savurdu. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” ifadelerini kullandı.