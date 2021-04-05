Hakemler açıklandı: Halil Umut Meler'e maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 33. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre lider konumda bulunan Beşiktaş'ın sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Siyah-beyazlıların üst üste iki karşılaşmasını yöneten ve tartışma konusu olan Halil Umut Meler'e ise bu hafta maç verilmedi.
İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri;
6 Nisan Salı
- 16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
- 16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
- 16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
- 19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
- 19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
- 16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
- 16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/B6oWKQ0YSj
Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/B6oWKQ0YSj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 5, 2021