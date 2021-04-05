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Hakemler açıklandı: Halil Umut Meler'e maç yok

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Üst üste iki kez Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakemler açıklandı: Halil Umut Melere maç yok
Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 33. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre lider konumda bulunan Beşiktaş'ın sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Siyah-beyazlıların üst üste iki karşılaşmasını yöneten ve tartışma konusu olan Halil Umut Meler'e ise bu hafta maç verilmedi.

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İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri;

6 Nisan Salı

  • 16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

  • 16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
  • 16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
  • 19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
  • 19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

  • 16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
  • 16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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