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Halil Dervişoğlu'ndan Göztepe maçıyla ilgili açıklama

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında takımının galibiyet golünden sonra yedek kulübesinde oturduğu görüntüyle ilgili açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi AA
Halil Dervişoğlundan Göztepe maçıyla ilgili açıklama
Halil Devrişoğlu bu sezon 26 maçta 4 gol 1 asist yaptı.

Halil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Dervişoğlu, Göztepe maçında Gomis'in attığı galibiyet golünde kulübede oturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da olmaktan, sarı-kırmızılı formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Halil Dervişoğlu, şunları kaydetti:

  • "Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle Galatasaray'da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntü, müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonra da edeceğim."

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