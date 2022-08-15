Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Resmen açıklanması bekleniyor Geçtiğimiz iki sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yeni takımına imza atmak üzere. Milli futbolcu, Championship ekiplerinden Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

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