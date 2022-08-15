Spor Halil Dervişoğlunun yeni takımı belli oldu Resmen açıklanması bekleniyor
FUTBOL FUTBOL

Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Resmen açıklanması bekleniyor

Geçtiğimiz iki sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yeni takımına imza atmak üzere. Milli futbolcu, Championship ekiplerinden Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Dervişoğlunun yeni takımı belli oldu: Resmen açıklanması bekleniyor
Hull City - İngiltere Championship

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, milli takımın genç forveti Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz iki sezonu Galatasaray'da geçiren Dervişoğlu, Ada'da forma giyerek İngiltere'deki futbol iklimine ayak uydurmayı hedefliyor. Bu sebeple Hull City'nin teklifine 'evet' diyen oyuncunun transferi için görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.

  • Brentford'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da çıktığı 45 maçta 8 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Gaziosmanpaşada yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü
Milli futbolcu Hull Citye gidiyor

Milli futbolcu Hull City'e gidiyor

İngiltere'de en fazla Türk taraftarı olan takımdan bir transfer daha.
Komşuda 72 saatlik alarm

Komşuda 72 saatlik alarm

Abdülhamid Han Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

​Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?

​İşte sonuçlar

​Süper Lig devi, TFF'nin hakemini maçlarına istemediğini açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Binlerce kişi ev sahibi olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.