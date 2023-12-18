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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'ya hangi hakemi atayacak?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakem arayışına girdi. Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında yabancı hakemin gündeme geldiği aktarılırken bu konunun rafa kaldırıldığı belirtildi. Kulislerde konuşulan son iddia ise Halil Umut Meler'in sahalara Süper Kupa maçıyla dönüşü. Hakemliğini devam ettirecek olan Meler'in yaşanılan son olayların ardından bu kritik maça atanmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

22:11 - 18/12/2023 الإثنين
Güncelleme: 22:13 - 18/12/2023 الإثنين
Yeni Şafak
FIFA Hakemi Halil Umut Meler.
FIFA Hakemi Halil Umut Meler.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde hakem atamalarıyla ilgili görüşmeler yapıyor. Yabancı hakemin de konuşulduğu maç öncesinde bu fikrin tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi. Ligin başlamasıyla birlikte hangi hakemlerin daha formda olduğunun analiz edileceği ve duruma göre atamanın gerçekleşeceği aktarılırken Halil Umut Meler isminin masada olduğu ifade ediliyor.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında uğradığı saldırının ardından hakemliği bırakacağı söylentileri çıkan tecrübeli hakemin, Avrupa Şampiyonası'nda hakemlik yapmak istediğini yetkililere ilettiği öğrenildi. Bu hedef doğrultusunda sahalara dönmesi beklenen Halil Umut Meler'in 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçına atanmasının sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.

UEFA ve FIFA, Halil Umut Meler'in durumunu yakından takip ediyor

UEFA organizasyonlarında görev alan FIFA Hakemi Halil Umut Meler'in durumu sadece Türkiye'de merak edilmiyor. Avrupa Şampiyonası'na aday hakemlerden biri olan Meler için önceki günlerde FIFA Başkanı Infantino da açıklamalarda bulunmuştu. İsviçreli yönetici, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Umut Meler'in bundan sonra alacağı görevler ve performans Avrupa Şampiyonası için belirleyici olacak.







#Halil Umut Meler
#TFF
#Süper Kupa
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