UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçı yönetecek?

Halil Umut Meler dev takımın maçında düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır, Manchester City-Marsilya karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Merkezi Diğer
Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta düdük çaldı.

Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta düdük çaldı.

Fotoğraf: IHA

Cüneyt Çakır, İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır

Manchester City maçı Meler'in

Bir diğer hakem Halil Umut Meler ise, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.


Penaltı ve kırmızı kart VAR'dan döndü
Penaltı ve kırmızı kart VAR'dan döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, mücadelenin 24. dakikasında ceza sahası içerisinde Kitsou'ya faul yaptığı gerekçesiyle Antalyasporlu Eren Albayrak'a kırmızı kartını çıkardı ve penaltı noktasını gösterdi.VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan tekrar izleyen Halil Umut Meler, kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti ve Eren Albayrak'ı sahaya geri çağırdı.Soyunma odasına gitmeyen ve tünel girişinde heyecanla hakem kararını bekleyen Eren Albayrak, oyun alanına döndü ve mücadele 11'e 11 devam etti.Antalyaspor - Ankaragücü (CANLI)

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