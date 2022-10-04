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Halil Umut Meler Avrupa Ligi maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile Union Berlin arasında oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Haber Merkezi AA
Halil Umut Meler UEFA Avrupa Liginde hangi maçı yönetecek?
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

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