Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti

Dünya

Çin: Scholz'un yapacağı ziyaret ABD'ye karşı Avrupa ilişkilerimiz için bir fırsat olacaktır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kasım başında Çin'e planladığı ziyaret ülkede ABD'nin konumuna karşı Avrupa ülkeleri ile iş birliğini geliştirme fırsatı olarak yorumlandı. Öte yandan Scholz'un iktidar ortağı Annalena Baerbock, Çin ile ilişki planına Rusya hatası benzetmesi yaptı.