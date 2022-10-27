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Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi

Vefat eden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde uğurlama töreni yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halit Kıvanç için TSYDde tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi.

Önceki gün 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" şeklinde konuştu.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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