Hamsik milli takıma veda etti: "Görüşmek üzere"

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’un yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajla, 15 yıl boyunca formasını terlettiği Slovakya Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, “Benim için kolay değildi, uzun süre düşündüm ve 15 yıl sonra futbol kariyerimin önemli ve harika bir bölümünü kapatmaya karar verdim. Milli futbol kariyerimi bitirdim. Gurur duyduğum uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak Milli Futbol Takımı'nın tüm en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Milli takımın en büyük başarısındaydım. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası olabildim. Slovakya Milli Takımı'nı kaptan olarak 50’den fazla düelloda yönetmek benim için büyük bir onurdu. Ülkemi temsil etmeyi her zaman büyük bir onur, sorumluluk olarak aldım ve her zaman her şeyimi taraftarlarımıza vermeye çalıştım. Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm koçlara, takım arkadaşlarıma ve ekiplere teşekkür ederim. Birlikte Slovak futbolunun başarısı için her şeyi yapmaya çalıştılar. Milli takımımızın maçlarında görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Milli takımın en önemli yıldızıydı

Trabzonspor’un sezon başında Göteborg’dan transfer ettiği yıldız oyuncu, kariyeri boyunca Slovakya Milli Takımı'nda 137 kez kadroda yer alırken 129 kez maça çıktı. Hamsik son olarak 2021 yılı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya’ya karşı forma giymişti. Slovakyalı yıldız, sonrasında oynanan 3 milli müsabakada ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Yıldız oyuncu, ülkesinin milli takımıyla 4 kez Dünya Kupası, 7 kez Avrupa Şampiyonası, 8 kez UEFA Uluslar Ligi, 32 kez Dünya Kupası elemeleri, 36 kez Avrupa şampiyonası elemeleri ve 48 kez dostluk maçına çıktı.

