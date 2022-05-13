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Hamsik takımın en klas oyuncusunu açıkladı

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik, takımın en yetenekli oyuncusunun Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi. Hamsik genç oyuncu için, "Türkiye'deki en yetenekli futbolculardan bir tanesi" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Hamsik takımın en klas oyuncusunu açıkladı
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Şampiyon Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik, verdiği röportajda takım arkadaşları hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan 34 yaşındaki futbolcu en çok konuşan oyuncunun Siopis olduğunu, en yetenekli oyuncunun ise Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi.

Hamsik ve Abdülkadir Ömür
Hamsik ve Abdülkadir Ömür

Hamsik'in kısa sorulara verdiği cevaplar şöyle:

  • En çok konuşan: Siopis
  • En az konuşan: Murat Cem
  • En klas oyuncu: Abdüş. Türkiye'deki en yetenekli oyunculardan bir tanesi.
  • En komik: Siopis.
  • En iyi giyinen: Ben.
  • En kötü giyinen: Yorumsuz.
  • En çalışkan: Neredeyse bütün takım.
  • En hızlı: Siopis, Bakasetas, Peres.

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