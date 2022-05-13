Hamsik takımın en klas oyuncusunu açıkladı Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik, takımın en yetenekli oyuncusunun Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi. Hamsik genç oyuncu için, "Türkiye'deki en yetenekli futbolculardan bir tanesi" dedi.

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