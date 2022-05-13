Hamsik takımın en klas oyuncusunu açıkladı

Şampiyon Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik, verdiği röportajda takım arkadaşları hakkında konuştu.
Yayıncı kuruluşa konuşan 34 yaşındaki futbolcu en çok konuşan oyuncunun Siopis olduğunu, en yetenekli oyuncunun ise Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi.
Hamsik'in kısa sorulara verdiği cevaplar şöyle:
- En çok konuşan: Siopis
- En az konuşan: Murat Cem
- En klas oyuncu: Abdüş. Türkiye'deki en yetenekli oyunculardan bir tanesi.
- En komik: Siopis.
- En iyi giyinen: Ben.
- En kötü giyinen: Yorumsuz.
- En çalışkan: Neredeyse bütün takım.
- En hızlı: Siopis, Bakasetas, Peres.