Hamza Yerlikaya: Tesisler sporcu yetiştirmiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin bütün kentlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla çalıştığımız sürede Anadolu’nun farklı farklı illerine, ilçelerine gidip bir tomografi çektik ve bir yol haritası belirledik." dedi.

Sporun özellikle gençlik olmak üzere toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade eden Yerlikaya, "Uzun zamandan beri de zaten içindeyiz. Ben mutfaktan geldim. Federasyon başkanlığı, milletvekilliği yaptım, bakanlıkta müşavirlik yaptım, Cumhurbaşkanımızla çalıştım halihazırda da hala hizmetinde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla çalıştığım bu sürede biz Anadolu’nun farklı farklı illerine, ilçelerine gidip orda bir tomografi çektik ve bir yol haritası belirledik." diye konuştu.

Temel meselelere inilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bugüne kadar bakanlarımız, müsteşarlarımız, bakan yardımcılarımız sağ olsun, gerekli ilgi ve alakayı gösterip çalışıp hazırlanmışlar. Biz de onlardan almış olduğumuz bu bayrağı daha üste çıkarmaya çalışacağız. Bu bir ekip işidir. Biz şu anda 3 kişiyiz Sayın Bakanımızın yanında iki bakan yardımcısı olarak istişare ediyoruz. Genel müdürlerimiz var, alt ekipler var, danışman ekipleri kurulacak onlarla birlikte ilk etapta 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmanın yollarına bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Tesisler sporcu yetiştirmiyor"

Hamza Yerlikaya, tesisler yapıldığını ancak bu tesislerde sporcu yetiştirilemediğini söyledi.

Altyapı oluşturularak 2024, 2028 ve 2032 olimpiyat oyunlarının hazırlıklarına bugünden başlanılmasının sonuç getireceğini ifade eden Yerlikaya, "Bu sihirli değnek ile vurup yapılabilecek bir şey değil. Tesis altyapısı Türkiye Cumhuriyeti'nde en güçlü şekilde yapılmış vaziyette ama tesisler sporcu yetiştirmiyor. Antrenör ve idareci anlamında da kaliteyi yukarı çıkarmak lazım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tam güveni" ve verdiği desteğe layık olmak için millete hizmet edeceklerini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Eksiklere bakacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Yaşlı, genç demeden spor için herkesi sahaya indireceğiz. Sporun çok güzel bir tarafı var, her siyasi görüşün, dininin bir araya gelebildiği tek yer. Herkes sporu paylaşabiliyor, muhabbet edebiliyor, omuz omuza mücadele edebiliyor. İçinde ne siyasi görüş var ne de din, dil var. Bunu yakalayacağız."

Türkiye’nin 81 iline eşit şartlarda hizmet götürmek için mücadele edeceklerini ifade eden Yerlikaya, "Uzun zamanlı yatırımlar var, bakanlarımızın, mevcut müsteşarların, genel müdürlerin yaptığı yatırımlar var, Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, tesisler var, o var, bu var. Buralardan gelen sporcular var. Yani iyi bir sporcu ordusu yetişiyor ama herkesi sürece katmak lazım. Ben burada yokum, yetkim yok, dememek, herkesi sürece katarak başarılı olmak lazım. Ben, duygusundan kurtulmak lazım. Sporda bireysellik, bencillik biraz fazladır işte bunu yıkmak lazım." şeklinde görüş belirtti.

Büyükler kategorisine geçişteki problem

Hamza Yerlikaya, çeşitli branşlarda alt yaş gruplarında elde edilen başarıların büyükler kategorisinde devam etmediğine dikkati çekti.

"Yıldızlar ve gençler kategorilerine bakıyorsunuz çocuk Avrupa’da, dünyada altın madalya alıyor veya derece yapıyor. Aynı kişi büyüklere çıktığında başarının devamı gelmiyor." diyen Yerlikaya, "O aradaki geçiş noktasında motivasyonu düzeltmek lazım. Başarılı olunabilir ama önemli olan ustalık, tecrübe ve devamlılık sağlayabilmektir. Devamlılığı sağlayamıyoruz, devamlılığı sağlayanlar efsane oluyor, branşlarında en başarılı isim oluyorlar. İşte o aradaki geçişlerdeki problemleri görmek lazım. Bunu ben tek başıma görmeyeceğim, beraber göreceğiz, tespit edip üzerine gideceğiz. Bakanımıza anlatacağız gerekli bilgileri vereceğiz. Bakanımız takdir buyurur, gerekli mercilere, cumhurbaşkanımıza anlatır. Bir proje olarak bunları hazırlayıp yolumuza devam edeceğiz."

Uzun vadede bakılması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bugün tohumu atıp yarın tohumun büyümesini bekleyemeyiz. Tohum toprağa serpilecek, toprak damarlarını açacak, dallarını, köklerini aşağı doğru bırakacak... Öyle, ben yaptım yarın bekliyorum, böyle bir şey yok, kimse böyle bir şey beklemesin." diye konuştu.

Sadece gençlerin değil toplumun spor yapmasını istediklerini belirten Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde spor yapacağı alan ve ortamları hazırlamaya çalışacağız. Tüm federasyonları, hepsini, herkesi sürece katacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni sistemdeyiz eskiyi tartışmıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Sistem zaten değişti. Artık yeni sistemdeyiz eskiyi tartışmıyoruz, eski bitti." dedi.

Yeni sistemde yeni çalışma ortamları oluşturarak yeni bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyen Yerlikaya, "Yeni bir şeyler yapacağız. Önemli olan kanunu uygulayabilmektir. İşte kanunlar çıkabilir, uygulayıcı sağlıklı bir şekilde uygulayamıyor ise bunun bir anlamı yoktur. Biz de diyoruz ki kanunları uygulayalım, uygulayıcıları da takip edelim, denetleyelim, başlarını boş bırakmayalım. Efendim ben sana bir şey verdim, bunu yapacaksın değil beraber yerinde görerek, anlayarak, yaşayarak... Biz herkese kendi evladımıza davrandığımız gibi o sevgi ve şefkat ile o kardeşlik duygusu ile davranacağız." şeklinde konuştu.

Geçilen sistemin Türk sporu için çok büyük avantaj olduğunu dile getiren Yerlikaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan büyük avantaj mı olur, mesleği sporcu olan bir cumhurbaşkanı var. Yılın 365 günü spor konuşur, günde en az 2 saatini spora ayırır, spor yapar, talimatlar verir. Yani sürekli sporun içinde olan, mesleği sporcu bir cumhurbaşkanının olduğu yerde bunları tartışmak doğru değil. Biz ne istersek asla yok demeyen, yolu her daim açık tutan bir cumhurbaşkanının, liderin, başkanın olduğu yerde artık bahaneler üretmenin zamanı bitmiştir."

"Cumhurbaşkanımızla çalışmak kolay değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden çalıştığını belirten Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızla çalışmak kolay değil. Ne gecesi var ne gündüzü, ne sabahı var ne akşamı var." dedi.

"Dinlenmesi" telkininde bulunduklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim mesuliyetlerimiz var, milletimizin bize yüklemiş olduğu mesuliyet var, ben nasıl uyuyayım, nasıl boş vakit geçireyim, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok." sözleriyle karşılık verdiğini aktaran Yerlikaya, kendilerinin de bu şekilde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanıyla zaman zaman yüzdüklerini, basketbol, tenis ve futbol oynadıklarını ifade eden Yerlikaya, "Kaybeden yerde olmak istemem. Kazanmanın zevkini yaşamak isterim. Spor yapıyoruz, bu keyfi olan bir şey tamam da yine de kazanan ben olayım, zevkini ben alayım derim." ifadelerini kullandı.

Güreş Federasyonu Başkanlığı da yapan "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi Yerlikaya, "Güreş tabii bizim yumuşak karnımız. Ne olursa olsun o camiadan geldik. Güreşin bir ayrıcalığı olacak mı, ayrıcalık değil ama sistem kurulduktan sonra o ayrıcalığı güreş fark edecektir. Güreş ayrıcalığı kendi oluşturacaktır ama birilerinin artık hantal yapıda uyuma, nadasa yatma dönemi de bitti. Artık her şeyin peşindeyiz, takipteyiz." uyarılarında bulunarak sözlerini tamamladı.