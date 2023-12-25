Hasan Arat'tan teknik direktör sözleri: "Çok yakında" dedi

Başkan Hasan Arat, katıldığı progrmada teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Alanyaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay'ın kulübün efsanesi olduğunu belirten Arat, "Beşiktaş camiası Rıza Çalımbay’ı tartışmaz" dedi. Hasan Arat, yeni teknik direktörün ise kısa süre içerisinde açıklanacağını kaydetti.





Başkan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:





"Rıza hocanın yeri başkadır"





"Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş’ın efsanesi ve unutulmaz oyuncusudur. Bizim gönlümüzde her zaman yeri başkadır. Beşiktaş camiası Rıza Çalımbay’ı tartışmaz."





"Yeni hocayı açıklayacağız"





"Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Beşiktaş’ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır."





"Futbolcu transferi de gündemde"





"Aynı antrenör transferinde olduğu gibi futbolcu transferi de çok gündemde. Bütün bunları transferi dönemi açıldığı gibi bizden duyacaksınız. Çok sakat futbolcumuz var, onlar rehabilite olacak. Bunun için en önemlisi antrenörümüz olacak. Onun planıyla tüm ihtiyaçlar giderilecek."





Kadro dışı bırakılan oyuncular





"Bu sporcular bizim kontratlı oyuncularımız. Antrenörümüz geldiği anda bu kararı değerlendirecektir. Biz şu anda kontratlı sporcularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu kararı antrenörümüz verecektir. Bildiğiniz gibi Samet Aybaba, Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesi için de her türlü çalışmaların antrenör tarafından yapılacağını düşünüyoruz. Antrenörümüz belirlenir belirlenmez, bu kararları hızlı bir şekilde sizlere duyuracağız."











