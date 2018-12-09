Hasan Kartal: Galatasaray'ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, "Güçlü bir rakiple oynamamıza rağmen 2-2 değil 2-3 bitebilirdi. Bir şanssızlık var. Şans bizden yana olmadı" dedi.

"Seyirci baskısında kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum"

Hakemlerin seyircisi baskısından etkilendiğini savunan Kartal, "Golde ne vardı, hakem ne gördü bilemiyorum. Neticede taşradan gelen takımlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulması gerekiyor. Seyirci baskısında kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Galatasaray'ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar"

Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, "Deklarasyondan haberim vardı. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kartal, Galatasaray Kulübünün tepkisiyle ilgili ise, "Kimin ayağına basarsan o bağırıyor. Galatasaray'ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar" şeklinde görüş belirtti.

"VAR var da herkese yok"

Bu sezon başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eşit uygulanmadığını savunan Kartal, şunları kaydetti:

"VAR var da herkese VAR yok. Herkese doğru şekilde VAR olsa, gayet güzel. En azından doğruyu yakalıyoruz. VAR'ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Çaykur Rizespor'a genelde VAR'dan uygun bir şeyler çıkmadı. Çıkması gereken yerlerde de çıkmadı, VAR'a gidilmedi. Ben, VAR'ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Tamamen 'Hiç işe yaramıyor' diye bir şey yok."

"3-4 oyuncu almamız gerekiyor"

Teknik direktörleri Okan Buruk ile devre arası transferini konuştuklarını vurgulayan mavi-yeşilli kulübün başkanı, "Eksiklerimizi hocamız Okan Buruk ile belirledik. Devre arasında 3-4 oyuncu almamız gerekiyor. Hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. İnşallah bu sezon iyi yerlere geleceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.