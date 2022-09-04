Spor ÖZET | Hatayspor - Adana Demirspor 1-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. İlk haftayı bay geçen ve oynadığı 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Hatayspor ligdeki ilk puanını alarak puanını 1 yaptı. Adana Demirspor ise bu beraberlikle puanını 10 yaptı. Hatayspor-Adana Demirspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti
Hatayspor - Adana Demirspor maçından bir kare.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşı karşıya geldi. Bordo-beyazlılar, Adana ekibi ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ligdeki ilk puanını aldı.

Alınan bu sonuçların ardından Hatayspor puanını 1 yaparken, Adana Demirspor puanını 10 yaptı. Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Konyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti

  • 21. dakikada Mehdi’nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün’e pasını aktardı. Onur’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
  • 28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın sert şutunda top az farkla auta gitti.
  • 30. dakikada Riberio’nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da, Riberio’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze’nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu.
  • 35. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu fakat kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.
  • 38. dakikada Onyerkuru’nun pasında topla buluşan Assombalonga’nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.
  • İlk yarı 1-0 tamamlandı.

  • 53. dakikada Gökhan İnler’in pasında topa buluşan Rodrigues kaleyi karşıdan gören noktadan ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.

    55. dakikada Gökhan İnler’in ceza sahasına uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga’nın şutu kaleyi bulmadı.

    76. dakikada Lobjanidze’nin sağdan yerden ortasında Mehdi Boudjemaa şutunu çekti, ancak top kaleci Ertaç’da kaldı.

    88. dakikada Onyekuru’nun sağdan ceza sahasına ortasında, Ndiaye müsait pozisyon vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

    90 3. dakikada Akintola’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç’un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.

    90 8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler’in ortasında Tayyip Sanuç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

    Maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor - Adana Demirspor maçı özeti izle

Hatayspor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız

Jorge Jesus çılgına döndü: Yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı
SPOR
Jorge Jesus çılgına döndü: Yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı

ÖZET | Manchester United - Arsenal: 3-1
SPOR
ÖZET | Manchester United - Arsenal: 3-1
Ankaragücü - Beşiktaş

Ankaragücü - Beşiktaş

Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

Manchester United, Arsenal'ın apoletini söktü.
Zafer Verstappenin

Zafer Verstappen'in

​Hollandalı pilot, bu zaferle Leclerc ile puan farkını 109'a çıkarttı.
Yıldız futbolcuyu <br>fırçaladı

Yıldız futbolcuyu
fırçaladı

​Jorge Jesus'un çılgına döndüğü anlar.
'Daha güçlü <br>döneceğim'

'Daha güçlü
döneceğim'

​Dorukhan Toköz'den sakatlık sonrası ilk açıklama.
'Halı saha <br>topçusu'

'Halı saha
topçusu'

​Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum.
'Galatasaray almış'

'Galatasaray almış'

​Sarı-kırmızılıların yeni transferini açıkladı.
İki isim <br>kafilede yok

İki isim
kafilede yok

​Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında oynayamayacak futbolcular belli oldu.
Yaşam <br>mücadelesini kaybetti

Yaşam
mücadelesini kaybetti

Ünlü futbolcunun aracının çarptığı yaşlı adam vefat etti.
'20 üzeri <br>gol atar'

'20 üzeri
gol atar'

​Ünlü yorumcudan sosyal medyayı sallayan Batshuayi tahmini.
Anlaştığı <br>takımı açıkladı

Anlaştığı
takımı açıkladı

​Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası.
Güle oynaya

Güle oynaya

​Mbappe-Messi ortaklığı farklı galibiyeti getirdi.
'Transfer <br>yapmayacağız'

'Transfer
yapmayacağız'

​Jorge Jesus, Batshuayi transferiyle beraber kadronun tamamlandığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.