SÜPER LİG

Hatayspor-Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Hatayspor'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta oynanacak Hatayspor-Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya alındı

Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya alındı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

  • Atakaş Hatayspor'da 17'si futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.

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Kamuoyunun Bilgisine |

B. B. Erzurumspor (@erzurumspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

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