Fenerbahçeli eski oyuncu yeniden Süper Lig'e transfer oluyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe’de yarım sezon top koşturan Simon Falette ile prensipte anlaştı.

Anlaşma sağlandı

Edinilen bilgilere göre sol ayaklı bir stoper arayan Hatayspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda Falette ile ilgilenmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan bordo-beyazlı ekip, bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırdı.

Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncusunun bugün Hatay’da olması bekleniyor. Falette; Lorient, Brest, Metz, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 formaları giydi.

Başkan açıklamıştı

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Fenerbahçe’de oynayan bir stoperi transfer edeceklerini söylemişti. Başkan Savaş, “2 yıl önce Fenerbahçe’de oynayan Alman bir futbolcu, sol stoper, yıllarca Bundesliga’da oynamış ve sağda ise Fatih Kurucuk oynayabilecek. Çapraz bağlarında esneme oldu ama Galatasaray maçına yetişebilecek. Sackey’in sakatlığı var ama yetişebilecek gibi. Burak da var, bir de alt yapıdan oyuncumuz var” ifadelerini kullanmıştı.