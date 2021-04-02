Süper Lig'de yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yerine Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Fırat Aydınus açıklanmıştı
833 gün aradan sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıkınca TFF maçın hakemini değiştirme kararı aldı. Resmi siteden yapılan açıklamada Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olarak duyuruldu.
Aydınus son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de oynanan olaylı maçı yönetmişti.