Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

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Bakan Akar ve TSK komutanlardan Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada’yı ziyaret ederek 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.