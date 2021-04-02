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Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

Hafta içinde Fırat Aydınus'un yöneteceği Galatasaray-Hataysor maçının hakemi, Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Abdülkadir Bitigen'e devredildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti
Yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği duyurulan maça Abdülkadir Bitigen atandı.

Süper Lig'de yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yerine Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı.
Süper Lig'de 32. haftanın programı.

Fırat Aydınus açıklanmıştı

833 gün aradan sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıkınca TFF maçın hakemini değiştirme kararı aldı. Resmi siteden yapılan açıklamada Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olarak duyuruldu.

Aydınus son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de oynanan olaylı maçı yönetmişti.

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