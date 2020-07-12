Hatayspor Süper Lig vizesi için Adanaspor'a konuk oluyor

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

Bugün saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.



