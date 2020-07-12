PTT 1.LİG

Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor Süper Lig vizesi için Adanaspor'a konuk oluyor

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip karşılaşmadan galip gelmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek. Peki Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, en yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Hatayspor, en yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

  • Bugün saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.