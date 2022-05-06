Hatayspor-Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'i zirvede bitirmeyİ geçtiğimiz hafta sonu garantileyen ve büyük bir coşku yaşayan Trabzonspor, 36. haftada Hatay deplasmanına çıkıyor.

Hanesine yazdırdığı 49 puanla 10. basamakta yer alan Avrupa kupalarına katılım iddiasını sürdürmek isteyen Atakaş Hatayspor'un resmi maçlarda yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibinin Trabzonspor olması öne çıkan notlar arasında. Hatay ekibi, bordo-mavililer ile oynadığı son dört karşılaşmanın üçünde sahadan mağlup ayrıldı. Ligdeki son altı maçını kazanamayan Hatay temsilcisi, en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Son iki karşılaşmadan puan çıkaramayan Ömer Erdoğan'ın ekibi, üst üste üç lig mağlubiyeti aldığı bir süreci en son 2015/2016 sezonunda 2. lig'de mücadele ederken yaşadı.

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Hatayspor 11'i:

Munir, Adekugbe, Burak, Sackey, Sadık, Boudjemaa, Onur, Saint Louis, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

Trabzonspor 11'i: