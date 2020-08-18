Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Portekiz'in tecrübeli golcülerinden Ruben Ribeiro'yu kadrosuna katan Güney temsilcisi, bu transferle birlikte birinci forvet arayışına son vermiş oldu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.