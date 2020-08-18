TRANSFER

Hatayspor transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekibine Portekizli golcü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dış transfere başladı. Güney temsilcisi uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli golcünün imzasını duyurdu.

Haber Merkezi AA

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Portekiz'in tecrübeli golcülerinden Ruben Ribeiro'yu kadrosuna katan Güney temsilcisi, bu transferle birlikte birinci forvet arayışına son vermiş oldu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.

  • Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
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