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Hatayspor'da Ömer Erdoğan'ın yerine sürpriz isim

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takımdan ayrılmasının ardından sürpriz bir tercihte bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporda Ömer Erdoğanın yerine sürpriz isim
Serkan Özbalta, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile el sıkıştı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta’yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

  • “Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.”

Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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