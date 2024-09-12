Spor

Hatayspor’da Rıza Çalımbay kuralları işliyor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlarını sürdürüyor.

13:22 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:23 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanda Rıza Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.


Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda çift kale maç oynandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.


Yeni transfer Francisco Calvo takımla birlikte çalışmalarına başladı.



#Hatayspor
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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