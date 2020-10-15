SÜPER LİG

Hatayspor'da vaka sayısı artıyor

Daha önce 3 futbolcusunun koronavirüs test sonuncunun pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor'da bu sayı 6'ya yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'la karşılaşacak.

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'la karşılaşacak.

Fotoğraf: Atakaş Hatayspor / AA

Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur" denildi.

Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı
Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Hatayspor'da açıklamıştıHatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldıSüper Lig&#39;in yeni ekibi Hatayspor, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı https://t.co/7ueA6ZEzTn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 13, 2020

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