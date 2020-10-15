Hatayspor'da vaka sayısı artıyor

Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur" denildi.