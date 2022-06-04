Spor Hatayspordan ayrılan Ömer Erdoğan Süper Lig takımıyla görüştü
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Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan Süper Lig takımıyla görüştü

Atakaş Hatayspor'da takımdan ayrılan teknik direktör Ömer Erdoğan, başka bir Süper Lig takımıyla görüşmelere başladı. Genç teknik adamın Kayserispor için bir sunum yaptığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Hatayspordan ayrılan Ömer Erdoğan Süper Lig takımıyla görüştü
Ömer Erdoğan son olarak Hatayspor'un başında görev yapmıştı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul’da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede bugün Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Başkan Gözbaşı, İstanbul’da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan’dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı.

Kayserispor’un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı.
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