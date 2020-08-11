SÜPER LİG

Hatayspor'un yeni hocası belli oldu mu? Ömer Erdoğan ile sözleşme imzalandı mı?

Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Haber Merkezi AA
Ömer Erdoğan ile sözleşme imzalandı.

Ömer Erdoğan ile sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan vatandaşlardan biri motosikletinin üzerine çıkarak kendinden geçti
Yeni Şafak

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan vatandaşlardan biri motosikletinin üzerine çıkarak kendinden geçti

TFF 1. Lig 33. haftasında aynı saatte başlayan 8 maç nefes kesen mücadeleye sahne olurken lider Hatayspor, küme düşen Adanaspor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Hatay'da maçı takip eden halk, Hatayspor'un galibiyetiyle kutlamalara başladı. O sırada kutlama yapan vatandaşlardan biri motosikletinin üzerine çıkarak kendinden geçti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Balotelli...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.