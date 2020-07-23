Şampiyon hoca ile yollar ayrıldı, yerine gelecek isim de belli oldu

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Kamuoyuna📌

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.



Hatayspor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/7KHwUtCHyL — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 23, 2020

Üst üst 3. kez çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı

Mehmet Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak son kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Takımın başına Aybaba geçiyor

Hatayspor'un, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.



