SÜPER LİG

Hatayspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

Şampiyon hoca ile yollar ayrıldı, yerine gelecek isim de belli oldu

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı. Güney ekibinin teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Altıparmak şampiyonluk kupasıyla poz vermişti.

Mehmet Altıparmak şampiyonluk kupasıyla poz vermişti.

Fotoğraf: Hüseyin BOZOK

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Üst üst 3. kez çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı

Mehmet Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak son kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Takımın başına Aybaba geçiyor

Hatayspor'un, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Samet Aybaba son olarak Kayserispor'da görev almıştı.
Samet Aybaba son olarak Kayserispor'da görev almıştı.


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