Hatem Ben Arfa İtalya Serie A'ya gidiyor

Fenerbahçelilerin transferini merakla beklediği Tunus asıllı Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa, kararını verdi.

Rennes'den ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan yıldız ismin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı ve tecrübeli isim İtalya'ya gitti.

Fiorentina ile masaya oturan Ben Arfa'nın İtalyan yetkililerle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve ilerleyen saatlerde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Hatem Ben Arfa, kariyerinde 388 maça çıktı. Bu mücadelelerde 73 gol attı 59 da asist yaptı.