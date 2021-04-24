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Hayalet futbolcu: Transfer edildi ama teknik direktör onu hiç görmedi

Futbolcu olmadığı ortaya çıkan Onyebueke'nin Akhisarspor'a transferi hakkında konuşan teknik direktör Mesut Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığını çıkan haberlerden öğrendim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hayalet futbolcu: Transfer edildi ama teknik direktör onu hiç görmedi
Onyebueke'nin transferi TFF'ye şikayet edildi.

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatılmayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da yaşanan skandalın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

"Transferinden haberim bile yoktu"

Yeşil-siyahlılarda Onyebueke transfer edildiği dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Dilsöz, böyle bir oyuncuyu hiç görmediğini, transferinden haberi bile olmadığını öne sürdü. Onyebueke'nin takımla hiç antrenmana çıkmadığını söyleyen Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu" dedi.

Kendisine bu transferin hiç söylenmediğini belirten Mesut Dilsöz, "Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir" diye konuştu.

Skandal transfer TFF'ye şikayet edildi
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Skandal transfer TFF'ye şikayet edildi

"Alınan oyunculardan çoğu oynayabilecek kapasitede değildi"


Devre arasında 27 futbolcu alıp, Onyebueke'ye benzer şekilde 3. Lig ve Amatör Lig'den gelen 13 ismi A takımda hiç oynatmayan Akhisarspor'da menajerlik şirketleri olan başkan Evren Özbey ve kardeşleri, bu futbolcuları para talep ederek 1. Lig'e transfer etmekle suçlanırken, Mesut Dilsöz, "O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1. Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi" itirafında bulundu.

Kayserispor denemiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yurtdışında herhangi bir kulüpte futbolcu olduğuna dair hiçbir kayda rastlayamadığı için lisans bilgilerine, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştüğü Onyebueke'nin geçen sezon bir dönem Kayserispor'da deneme antrenmanına çıktığı öğrenildi.

Onyebueke'nin sosyal medya hesabında ülkesinde lüks bir evin önünden ve halı sahada futbol oynarken fotoğraflar paylaşması dikkat çekti.


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