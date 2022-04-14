Hazırlık maçında taraftarları mest eden gol: Taraftarlar ayakta alkışladı Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz şık bir gole imza attı. Sezon başından bu yana patlama yapması beklenen oyuncu, Arda Turan'ın asistinde uzak köşeye attığı şutta golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

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