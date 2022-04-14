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Spor Hazırlık maçında taraftarları mest eden gol Taraftarlar ayakta alkışladı
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Hazırlık maçında taraftarları mest eden gol: Taraftarlar ayakta alkışladı

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz şık bir gole imza attı. Sezon başından bu yana patlama yapması beklenen oyuncu, Arda Turan'ın asistinde uzak köşeye attığı şutta golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazırlık maçında taraftarları mest eden gol: Taraftarlar ayakta alkışladı
Barış Alper Yılmaz attığı golle dikkat çekti.

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz dikkat çekici bir gole imza attı.

Milli futbolcu, Arda Turan'ın pasında sol çaprazda topla buluştu. Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girmeden uzak köşeye çektiği şutta golü buldu.

  • Bu gol sonrasında mücadeleyi izlemeye gelen taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ı ayakta alkışladı.
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