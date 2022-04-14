Hazırlık maçında taraftarları mest eden gol: Taraftarlar ayakta alkışladı

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz dikkat çekici bir gole imza attı.
Milli futbolcu, Arda Turan'ın pasında sol çaprazda topla buluştu. Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girmeden uzak köşeye çektiği şutta golü buldu.
- Bu gol sonrasında mücadeleyi izlemeye gelen taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ı ayakta alkışladı.
⚽GOL! Barış Alper Yılmaz'dan mükemmel gol! pic.twitter.com/HC3NkVhmm4
⚽GOL! Barış Alper Yılmaz'dan mükemmel gol! pic.twitter.com/HC3NkVhmm4— TRT Spor (@trtspor) April 14, 2022