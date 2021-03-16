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​Hedefimiz zirvede olmak​

Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz zirvede olmak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son haftalardaki sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşılmasına karşın gelecek için umutlu konuştu. Sakatlıklar, pandemi ve maç takviminden en çok etkilenen takım olduklarını söyleyen Ağaoğlu, “Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’de son iki haftada kaybettiği 5 puanla zirve iddiasının gerisine düşmesine rağmen 4. sıradaki yerini koruyan Trabzonspor’da gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlandı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezonun hazırlıklarına başladıklarını ve çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu, izleme komitesinin tespitleri doğrultusunda bu çalışmaları devre arasından bu zamana kadar sürdürdüklerini ve ligin bitimiyle birlikte transferleri hayata geçirmeye çalışacaklarını belirten Ağaoğlu, “Bu sezon başta pandemi olmak üzere yaşadığımız kritik sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntıya düştük. Bu olumsuzluklara bir de sıkıştırılmış maç takvimi eklenince yorgunluğa bağlı olarak performans düşüklükleri kaçınılmaz oldu” diye konuştu.

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  • Transfer hamlesi sürüyor
  • Gelecek sezonun yapılanması ile ilgili çalışmalara 3 ay önce başladıklarını hatırlatan Başkan Ağaoğlu, “Devre arasında teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya geldik. Öncelikli ihtiyaçlarımızın ne olduğu konusunda rapor aldık. Hocamız, izleme komitesiyle sürekli istişare halinde. İstediği özellikteki futbolcuların tespitine başlandı ve bütçemize uygunluğu da göz önünde bulundurularak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezonun bitimiyle birlikte tespit edilen oyuncuların transferine çalışacağız. Mevcut kadromuzda bazı oyuncuların takip edildiğini biliyoruz, fakat bu zamana kadar bize gelen her hangi bir teklif yok. Bu planlamayı da ancak lig bitiminde gerçekleştirebiliriz. Önümüzdeki sezon Trabzonspor’u zirveye taşıyacak ve orada kalacak bir takım oluşturma gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

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Yönetim sıkıntımız yok

Son zamanlarda yönetim kurulunda sıkıntı yaşandığı şeklinde çıkan söylentilere de cevap veren Ahmet Ağaoğlu, “Öncelikle şunu belirteyim ki; isim ve görev ayrımı yapmadan yönetim kurulunda yer alan tüm arkadaşlarımın performansından, sorumluluk anlayışından ve hizmet bilincinden son derece memnunum. Biz göreve geldikten sonra UEFA’da hakkımızda açılmış 33 dosyanın yanı sıra CAS’taki dosyaları bu yönetim kurulunun çalışmalarıyla sonuçlandırdık. Ekonomimizi yönetilebilir noktaya getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Bu zor dönemleri artık geride bıraktık. Bu sezonu yapılanmanın ilk ayağı olarak düşünüp, gelecek sezonu Trabzonspor’un sezonu olarak yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Farklı konularla ve söylentilerle, amaçsız yönlendirmeyle enerjimizi farklı alanlarda harcamak istemiyoruz” dedi.

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