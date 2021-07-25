Henry Onyekuru'yu şoke eden gelişme: Artık onu almak çok daha kolay

Galatasaray'ın 4 milyon Euro'luk satın alma maddesini devreye sokmadığı Henry Onyekuru, Monaco ile yol ayrımında. Nijeryalı kanat oyuncusu, Fransız ekibinde teknik ekip kararıyla kamp kadrosunun dışında kaldı.
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in daha uygun bir bonservis bedeline alınmadığı sürece kadrosunda düşünmediği Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladığı aktarıldı.
Monaco'nun Onyekuru'yu elinden çıkarmak istediği ve uygun bir bonservis bedeli karşılığında transfer belirsizliğinin çözülmesinin beklendiği aktarıldı.
- Henry Onyekuru, Süper Lig kariyerinde çıktığı 55 maçta 20 gol atmış 11 de asist yapmıştı.