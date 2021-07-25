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Henry Onyekuru'yu şoke eden gelişme: Artık onu almak çok daha kolay

Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve iki dönem kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru büyük bir şok yaşadı. Monaco'da bir türlü beklediği şansı bulamayan Nijeryalı futbolcu, teknik ekip tarafından takımın kamp kadrosunda tercih edilmedi. Onyekuru'nun çok uygun bir rakama transfer olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuruyu şoke eden gelişme: Artık onu almak çok daha kolay
Henry Onyekuru, Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Galatasaray'ın 4 milyon Euro'luk satın alma maddesini devreye sokmadığı Henry Onyekuru, Monaco ile yol ayrımında. Nijeryalı kanat oyuncusu, Fransız ekibinde teknik ekip kararıyla kamp kadrosunun dışında kaldı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in daha uygun bir bonservis bedeline alınmadığı sürece kadrosunda düşünmediği Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladığı aktarıldı.

Monaco'nun Onyekuru'yu elinden çıkarmak istediği ve uygun bir bonservis bedeli karşılığında transfer belirsizliğinin çözülmesinin beklendiği aktarıldı.

  • Henry Onyekuru, Süper Lig kariyerinde çıktığı 55 maçta 20 gol atmış 11 de asist yapmıştı.
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