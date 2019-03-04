Her maçımız Avrupa finali

Süper Ligde 36 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmak için hedefini her maçı kazanmak üzerine belirledi. Bugün Kasımpaşa maçı ile yeni bir döneme gireceklerini belirten Karaman, “Kupayı kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorduk fakat beklenmeyen bir sonuçla karşılaşınca bu hedefimizi lige odakladık. Sınırlı kadromuzla iki kulvarda da başarılı olmak amacındaydık fakat olmadı. Şimdi sadece ligde varız ve iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını fakat oyun kurgusu ile bu eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirten Karaman, “Mazeretlerin arkasına sığınmak gibi bir düşüncemiz yok. Bir yandan yeniden yapılanmayı sürdürürken bir diğer yandan yarışın içinde olmaya gayret ettik. Zaman zaman beklenmeyen sakatlıklar düşüncemizde olmasa da kadro yapısında değişikliğe gitmemize neden olunca beklenmeyen sonuçlar aldık. Bundan sonra oynayacağımız her maç Avrupa için final olacak” diye konuştu.

İsmail Gökçek’e ziyaret

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Ünal Karaman, ALS-MNH Derneği Başkanı olan eski bordo-mavili futbolcu İsmail Gökçek’i ziyaret etti. Ziyarette Gökçek’e, adının yazılı olduğu 2 numaralı forma ile futbolculuk yıllarına ait fotoğraf hediye edildi ve eşi Adalet Gökçe ile birlikte 33. haftada Trabzon’da oynanacak Beşiktaş maçına davet edildi.