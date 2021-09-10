Her şey 'VAR' hakem yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni uygulamaları hayata geçirince hakemlerin Video Hakem Uygulaması’na (VAR) çağrılması cesaret isteyen bir hal aldı. Öyle ki; VAR’a çağrılan hakem hatalı karar verip, VAR’da izleyip bu karardan dönerse puanı kırılacak. Şayet kararı doğru ise ve vazgeçmezse bu kez de kendisini VAR’a çağıran hakemin puanı kırılacak. Bu sezon yürürlüğe giren sözleşmeli VAR hakemliğini de göz önünde bulundurursak, geride kalan 3 haftada orta hakemlerin VAR’a çağrılmasıyla ilgili ciddi endişeler yaşanıyor.

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ENDİŞE YAŞIYORLAR

Geçen sezonun aksine, Süper Lig’de bu sezon geride kalan 3 haftada hakemlerin VAR’a çağrılması konusunda ciddi bir düşüş yaşanırken, bunda hakemlerin yanılma suretiyle zarara uğrayacak olmasının endişesinin yaşandığı belirtildi. Başta Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus olmak üzere, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık’ın VAR’a çağrılma sayısının diğer hakemlerin çağrılmasına oranla daha düşük olmasının nedeni de MHK ve hakemler üzerinde etkinlikleri olması. Ortak endişe ise VAR’da kim yanılırsa yanılsın puanının düşürülecek olması.

SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

VAR’a çağrılması halinde, orta hakem kararında ısrarcı olur ve MHK bu kararın doğruluğuna inanırsa, VAR hakeminin puanı kırılıyor. Şayet VAR’da inceledikten sonra kararından vazgeçmesi halinde orta hakemin puanı kırılıyor. Tüm bunların yanı sıra bir de MHK’nin uygulaması var ki; buna göre de MHK’nin ilgili organı izlenen maçlardaki tartışmalı pozisyonu keserek kayda alıyor ve buna göre de hakemin puanında değişkenlik oluyor. Bu nedenle ne VAR hakemi orta hakemi çağırmaktan, ne de orta hakem VAR’a gitmekten yana.

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