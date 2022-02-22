Herkes Arda Turan kararını merak ediyordu, Galatasaray paylaştı

Dün Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
İzmir deplasmanına götürülmeyen Arda Turan, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf nedeniyle kadro dışı bırakılacağı öne sürülen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı idman görüntülerinde yer aldı.
Arda Turan ile birlikte Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Alpaslan Öztürk ile Morutan da idmana katıldı.
📸 #GSvRİZ pic.twitter.com/L8EJOSGoFU
📸 #GSvRİZ pic.twitter.com/L8EJOSGoFU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 22, 2022