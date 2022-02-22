Spor Herkes Arda Turan kararını merak ediyordu, Galatasaray paylaştı
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Herkes Arda Turan kararını merak ediyordu, Galatasaray paylaştı

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf nedeniyle kadro dışı bırakılacağı iddia edilen Arda Turan, bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Herkes Arda Turan kararını merak ediyordu, Galatasaray paylaştı
Kulübün paylaştığı idman fotoğraflarında Arda Turan da görüldü.

Dün Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

İzmir deplasmanına götürülmeyen Arda Turan, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf nedeniyle kadro dışı bırakılacağı öne sürülen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı idman görüntülerinde yer aldı.

Arda Turan ile birlikte Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Alpaslan Öztürk ile Morutan da idmana katıldı.


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