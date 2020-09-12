Herkes soyunma odasına gitti o sahada idman yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Gaziantep'i 3-1 yendi. Sarı kırmızılılarda oynanan oyun taraftarları oldukça mutlu ederken maç sonunda dikkat çeken bir olay yaşandı.

Futbolcuların soyunma odasına girdiği esnada Galatasaraylı Linnes yeşil sahada kaldı ve idman yapmaya başladı. Basın mensuplarını şaşırtan gelişme sonrasında Norveçli futbolcunun kendisi için hazırlanan özel sprint çalışmasını uyguladığı öğrenildi.

Martin Linnes'in herkes soyunma odasındayken çalışma yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.