Süper Lig’in 6. haftasında Akhisar deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 3-0. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar’a elenen, sezon başında Süper Kupa finalinde kaybeden Cimbom, Süper Lig’de de rakibine diş geçiremedi.

Bu sezon ilk mağlubiyetini Trabzon deplasmanında alan sarı-kırmızılı takım, ikinci mağlubiyeti de Akhisar deplasmanında yaşadı. İlk yarıda kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başaramayan G.Saray, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle kabusu yaşadı. 4. dakikada Emre Akbaba, ceza sahası ön çizgisine kadar topu taşıyıp sağ ayağıyla kaleye gönderirken, şutu az farkla auta gitti. 6’da Vrsajevic’in sağ kanattan açtığı ortayı Regattin rövaşata ile tamamlarken top Muslera’da kaldı. 25’de Nagatomo’nun çizgiye inerek içeri açtığı ortada Rodrigues’in şutu çerçeveyi tutmadı. 40’da Serginho, kendi ceza sahası içerisinde Serdar Aziz’i düşürürken hakem penaltı kararı verdi. 42’de Rodrigues, penaltı vuruşu için topun başına geçerken şutunda kaleci Fatih gol izni vermedi.

AKHİSAR İKİNCİ YARI FARKA GİTTİ

51’de Regattin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Elvis Manu şutunda takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. 65’de Emre Akbaba’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda kaleci Fatih topu kornere tokatladı. 78’de Muslera’nın müdahalesiyle Manu ceza sahası içerisinde yerde kalırken hakem maçta ikinci kez penaltı kararı verdi. 80’de Güray, beyaz noktanın başına geçerken Muslera’yı mağlup etmeyi başardı: 2-0. 84’te Güray’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Muslera’nın elinden kaçırdığı topu tamamlayan Mustafa Yumlu skoru belirledi: 3-0.

Nagatomo: Atamayınca sorun çıktı

Galatasaray’ın Akhisarspor’a 3-0 yenildiği mücadelenin ardında Yuto Nagatomo açıklamalarda bulundu.Deplasmanda yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Japon oyuncu, “Oynadığımız bütün deplasmanlar zor geçiyor. Deplasmanda bulduğunuz pozisyonları golle sonuçlandırmanız gerekiyor. İlk yarıda birçok pozisyon bulduk ancak değerlendiremeyince böyle bir sorun çıktı ortaya” diye konuştu.

Muslera: Önümüze bakacağız

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Herkes hata yapabilir. Bugün benim de hatalarım oldu, arkadaşlarımın da hataları olmuştur. Rakip kaleci Fatih’i tebrik ediyorum, maçın adamı oydu. Geldiğim günden beri kimseye saygısızlığım olmadı. Kaptan benim, sorumluluk bende. Ciddi bir faulden sonra çıkıp konuşma gereği hissettim. Kesinlikle bir saygısızlığım olmadı ama sarı kart gördüm. Ben arkadaşlarımın hakkını savunamayacak mıyım? En azından bir kere uyarırsın, bir kez daha yaparsam sarı kart gösterirsin. Hiç uyarmadan sarı kart gösteriyorsun. Belki penaltı pozisyonunda bir kırmızı kart da olabilirdi. Önümüzde çok maç var, onlara bakmamız gerekiyor“ dedi.

Penaltı kabusu devam ediyor

Süper Lig’de Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, ‘penaltı kabusunu’ yine aşamadı.Mücadelenin 43. dakikasında Garry Rodrigues, Galatasaray adına penaltıyı gole çeviremezken, sarı-kırmızılı takım penaltı konusunda dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı. Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı son beş penaltının sadece birini gole çevirebildi. Son 5 penaltıda tek golü Gomis, geçen sezonun son maçında Göztepe’ye atmışyı. İşte Galatasaray’ın Süper Lig’deki son 5 penaltısı.. Rodirgues, Akhisarspor: Kaçtı, Gomis, Göztepe: Gol, Gomis, Akhisarspor: Kaçtı, Gomis, Beşiktaş: Kaçtı, Gomis, Konyaspor:

Saygı duyduk kazandık

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın büyüklüğünü biliyoruz. Ama bizim de oynadığımız oyunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Akhisar ner zaman iyi top oynayan bir takım olmuştur. Bu akşam da bunu tekrar gösterdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.