SÜPER LİG

Hikayemin okunmasını istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulüpte hikayesi okunan bir antrenör olmak istediğini söyleyerek, “Mutlu olduğun yerde fedakârca davranırsın, kendinden bir şeyler verirsin. Bu karşılık beklenerek yapılan bir şey değildir. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Çimşir

Hüseyin Çimşir

Trabzonspor’un 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir, kafasındaki oyun felsefesi, Trabzonspor sevgisi ve kulüpte antrenör olarak hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve soru-cevap şeklinde hazırlanan videoda; topa sahip olan, topla birlikte hem savunma hem de hücumu yapabilen bir oyun formatı düşündüğünü kaydeden Çimşir, “Hücum yaparken savunma güvenliğini alıp, savunma yaparken de topu kazanıp bir an önce hücum yapmak gibi bir oyun formatım ve felsefem var. Bunun üzerinde biraz daha kafa yoruyorum. Futbolda, takımımda hız benim için önemli. Fiziksel, düşünsel, bir de topun hızı önemli. Bu üçü üzerinde kafa yormaya çalışıyorum. Bunları takıma adapte edebilirsem çok daha farklı olabilir” dedi. Trabzonspor sevgisini birkaç cümle ile tarif etmenin biraz zor olduğunu söyleyen genç teknik adam, “İnsan; çocuk, anne, babasını tarif ederken, zaman yetmez. Günler, haftalar, aylar alabilir. Ama kısa bir şey söylemek ;gerekirse; Trabzonspor sevgisi anlatılmaz, yaşanır diyebilirim” diye konuştu. Trabzonspor’da hikayesi okunan bir antrenör olmak istediğini ifade eden Hüseyin Çimşir, şöyle devam etti: “Trabzonspor, kulübe ait olmak, aidiyetle bağlı olmayı öğretti. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Bir camiaya, bir gruba, bir topluluğa ait olmak ister. Aidiyet de sevgiyi gerektirir. Parçalar bütünü oluşturur. Ama bütünün güzelliği parçaların ortak değeriyle alakalıdır. Mutlu olduğun yerde fedakârca davranırsın, kendinden bir şeyler verirsin. Bu karşılık beklenerek yapılan bir şey değildir. Trabzonspor’da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum.”

DAHA FAZLA ÇALIŞMAM GEREKİYOR

Taraftarlardan takıma destek olmalarını da isteyen Hüseyin Çimşir, “Bu sene beklenti anlamında özellikle ilk yarı bittikten sonra puan ve sıralama, takımın potansiyeli olarak herkesin, hepimizin bir beklentisi var. Burada başkan ve yönetim kurulu beni bu konuma getirerek çok büyük bir fedakârlık yaptılar, özveride bulundular. Benim bir antrenörlük geçmişim var doğru ama birinci adam olarak bakıldığı zaman ilk Trabzonspor’da ve hedefi olan bir takımda gerçekleştirdim. Sağ olsunlar o konuda bana güvendiler, inandılar. Birinci önceliğim onları mahcup etmemek. Onun için daha fazla çalışmam gerekiyor. Taraftar olarak bakıldığı zaman ben de taraftar olsam kafamda ‘acabalar’ olabilir, doğal şeylerdir. Ama ‘yapamaz, edemez’ demek, önyargı kötüdür. Benim antrenör potansiyelimi bilmiyorlar. Önyargıyı kırmak kolay bir iş değildir. Bunun için özellikle başarılı olmam gerekiyor. Taraftarlar kimsenin tarafı olmasın. Taraf olacaklar yer Trabzonspor’dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da bu formayı giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundalar. Onlardan ricam lütfen bu takımın yanında olsunlar. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a geçit yok

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Özellikle son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla aldı. Bordo-mavili takım, 2010-11’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yendi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı maçta da Fenerbahçe karşısından 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor, üç büyüklere karşı 1 yıldır yenilmiyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür üç büyüklere kaybetmedi.

Fırtına’da rota kupa

  • Ligde Fenerbahçe galibiyetinin ardından zirveye bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında bugün Erzurumspor’u ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kupayı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda kazanan bordo-mavili takım, 10 sezondur süren hasretini sonlandırmak istiyor.
  • IRKÇI İFADELERE SUÇ DUYURUSU
  • Trabzonspor, Obi Mikel’e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, F.Bahçe maçı sonrası Nijeryalı oyuncuya yönelik ırkçı saldırılar kınanarak, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Süper Lig'de 20. hafta geçildi: Gizli lider Trabzonspor olabilir
Süper Lig'de 20. hafta geçildi: Gizli lider Trabzonspor olabilir

Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig&#39;de 20. hafta sona erdi▪Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor&#39;un 1 maçı eksik pic.twitter.com/WrqZ2QSRNl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Şubat 2020 Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle;7 Şubat Cuma:20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)8 Şubat Cumartesi:14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)9 Şubat Pazar:13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)10 Şubat Pazartesi:20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

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