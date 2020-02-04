Hikayemin okunmasını istiyorum

Trabzonspor’un 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir, kafasındaki oyun felsefesi, Trabzonspor sevgisi ve kulüpte antrenör olarak hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve soru-cevap şeklinde hazırlanan videoda; topa sahip olan, topla birlikte hem savunma hem de hücumu yapabilen bir oyun formatı düşündüğünü kaydeden Çimşir, “Hücum yaparken savunma güvenliğini alıp, savunma yaparken de topu kazanıp bir an önce hücum yapmak gibi bir oyun formatım ve felsefem var. Bunun üzerinde biraz daha kafa yoruyorum. Futbolda, takımımda hız benim için önemli. Fiziksel, düşünsel, bir de topun hızı önemli. Bu üçü üzerinde kafa yormaya çalışıyorum. Bunları takıma adapte edebilirsem çok daha farklı olabilir” dedi. Trabzonspor sevgisini birkaç cümle ile tarif etmenin biraz zor olduğunu söyleyen genç teknik adam, “İnsan; çocuk, anne, babasını tarif ederken, zaman yetmez. Günler, haftalar, aylar alabilir. Ama kısa bir şey söylemek ;gerekirse; Trabzonspor sevgisi anlatılmaz, yaşanır diyebilirim” diye konuştu. Trabzonspor’da hikayesi okunan bir antrenör olmak istediğini ifade eden Hüseyin Çimşir, şöyle devam etti: “Trabzonspor, kulübe ait olmak, aidiyetle bağlı olmayı öğretti. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Bir camiaya, bir gruba, bir topluluğa ait olmak ister. Aidiyet de sevgiyi gerektirir. Parçalar bütünü oluşturur. Ama bütünün güzelliği parçaların ortak değeriyle alakalıdır. Mutlu olduğun yerde fedakârca davranırsın, kendinden bir şeyler verirsin. Bu karşılık beklenerek yapılan bir şey değildir. Trabzonspor’da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum.”

DAHA FAZLA ÇALIŞMAM GEREKİYOR

Taraftarlardan takıma destek olmalarını da isteyen Hüseyin Çimşir, “Bu sene beklenti anlamında özellikle ilk yarı bittikten sonra puan ve sıralama, takımın potansiyeli olarak herkesin, hepimizin bir beklentisi var. Burada başkan ve yönetim kurulu beni bu konuma getirerek çok büyük bir fedakârlık yaptılar, özveride bulundular. Benim bir antrenörlük geçmişim var doğru ama birinci adam olarak bakıldığı zaman ilk Trabzonspor’da ve hedefi olan bir takımda gerçekleştirdim. Sağ olsunlar o konuda bana güvendiler, inandılar. Birinci önceliğim onları mahcup etmemek. Onun için daha fazla çalışmam gerekiyor. Taraftar olarak bakıldığı zaman ben de taraftar olsam kafamda ‘acabalar’ olabilir, doğal şeylerdir. Ama ‘yapamaz, edemez’ demek, önyargı kötüdür. Benim antrenör potansiyelimi bilmiyorlar. Önyargıyı kırmak kolay bir iş değildir. Bunun için özellikle başarılı olmam gerekiyor. Taraftarlar kimsenin tarafı olmasın. Taraf olacaklar yer Trabzonspor’dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da bu formayı giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundalar. Onlardan ricam lütfen bu takımın yanında olsunlar. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a geçit yok

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Özellikle son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla aldı. Bordo-mavili takım, 2010-11’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yendi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı maçta da Fenerbahçe karşısından 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor, üç büyüklere karşı 1 yıldır yenilmiyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür üç büyüklere kaybetmedi.

Fırtına’da rota kupa

Ligde Fenerbahçe galibiyetinin ardından zirveye bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında bugün Erzurumspor’u ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kupayı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda kazanan bordo-mavili takım, 10 sezondur süren hasretini sonlandırmak istiyor.

IRKÇI İFADELERE SUÇ DUYURUSU

Trabzonspor, Obi Mikel’e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, F.Bahçe maçı sonrası Nijeryalı oyuncuya yönelik ırkçı saldırılar kınanarak, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.